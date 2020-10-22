Özdağ’dan Akşener'e yanıt: ''Devlet FETÖ'cünün bilgisini FETÖ şüphelisine vermez''

Bu açıklamaların ardından İyi Parti’de başlayan FETÖ tartışması Meral Akşener’e kadar uzadı. Ümit Özdağ’ın Akşener için, FETÖ şüphelisi dediği öne sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz Özdağ ve Akşener arasında Kavuncu hakkında geçen görüşmenin ayrıntılarını yazdı. İyi Partili genel başkan yardımcısının anlattığı görüşmede Özdağ'ın Akşener'e "devlet FETÖ'cünün bilgisini FETÖ şüphelisine vermez" dediği belirtildi.

Saymaz'ın haberi ile ilgili Özdağ ya da İyi Parti'den bir yalanlama gelmedi.

İyi Parti'de başlayan FETÖ ve PKK krizi ile ilgili bir iddia da HDP yakınlaşmasına isyan edip partiden istifa eden Milletvekili Tamer Akkal’dan geldi. İyi Parti’nin farklı güçler tarafından desteklenen bir yapı olduğunu söyleyen Akkal, FETÖ ile ilişkisi olan bazı kişilerin milletvekili adayı yapılmak istendiğini açıkladı.

Akkal, ayrıca İyi Parti ile PKK’nın siyasi uzantısı HDP arasında gizli bir ortaklık olduğunu da ifade etti.

Sabah Gazetesi Yazarı Murat Övür de Ulusal Kanal ekranından bir başka iddiayı gündeme taşıdı. İyi Parti'li bir isim yaptığı görüşmeyi anlattı. Akşener'in parti kurulurken amblemi dahi sonradan öğrendiğini kaydetti.

Mahmut Övür, İyi Partili ismin kendisine partiyi kurma ve yönetme fikri arka planında FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı, yeğeni Buğra Kavuncu, Milletvekili Ahad Andican gibi isimlerin olduğunu söylediğini aktardı.

Öte yandan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da İyi Parti’deki tartışmalara ilişkin gazetecilere konuştu. Ünal, genel merkezin “operasyon” diyerek krizi örtmeye çalıştığını belirtti.

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/ismail-saymaz/umit-ozdaga-ihrac-yolu-acildi-6092155/

Kaynak: Ulusal Kanal