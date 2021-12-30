Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a suç duyurusu

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sormasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez net biçimde Ümit Özdağ’ın yaptıklarıyla ilgili yasal yollara müracaat etti" diyen Alçı, suç duyurusunun devletin kararının bir neticesi olduğunu belirtti.



Alçı, Ümit Özdağ ile ilgili İzmir Emniyeti'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Nüfuzu kötüye kullanma" , " Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla başvurduğunu söyledi.

Alçı yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"İlgili devlet kurumları Torbalı cinayeti sonrası takındığı tavırdan itibaren Ümit Özdağ ve yakın ekibini radara almış.

Torbalı hadisesinde Ümit Özdağ ve ekibi o kadar sağduyudan uzak şekilde halkı birbirine kırdırma yönünde kışkırtıcı davranmış ki bu durum tüm güvenlik bürokratlarını rahatsız etmiş.

İtiraf edeyim bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden ben bile Torbalı hadisesinden sonra Özdağ’ın yaptıklarının farkında değildim. Gündem yoğunluğundan bu tür önemli şeyler biz köşe yazarlarının bile gözünden kaçabiliyor. Fakat devletin gözünden kaçmamış bu süreç.

Son kuyumcu hadisesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu öğrendim."