Özdağ ve İnce'den ortak aday açıklaması! 4 partili yeni ittifak!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlere dair çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti olarak ittifak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söyledi.

Hep birlikte bir aday çıkartacağız

Özdağ açıklamasında şunları belirtti:

Sadece Zafer Partisinin değil, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, hep birlikte bir aday çıkartacağız. Çünkü biz de bir ittifak çalışması sürdürüyoruz. Bugün dört partinin sürdürdüğü ittifak çalışmasına önümüzdeki günlerde başka partilerin de katılması muhtemeldir. Ama dört parti bu konuda karar verdik, mutabakat metnini oluşturduk, şimdi detayları konuşuyoruz. Şubat ayında da ittifakın açıklanmasını gerçekleştireceğiz. Ve bu ittifak tabii ki kendi adayını açıklayacak.