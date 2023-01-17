Özdağ ve Böcek arasında tabela polemiği

Antalya'da Rusça tabelaların asılması kamuoyunun gündemine gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmaya Zafer Partisi Lideri Özdağ da katılmış ve Böcek'i eleştirmişti. Özdağ'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Böcek şu ifadeleri paylaştı:

"Savaş mağduru ailelere yaptığımız bilgilendirme"

"25 milyonun ziyaret ettiği Turizm Başkenti Antalyamızda savaş mağduru misafirlerimize yardım için yaptığımız Rusça bilgilendirmeyi MİLLİ'lik adı altında eleştirmenizi kınıyorum. Milliyetçiliğimi sizin için bile kullanmayacağım bir kelimeyle eleştirmek size düşmez Sayın Özdağ"

"Telefonda söyledikleriniz mi doğru burada yazdıklarınız mı"

Böcek'in paylaşımına yanıt veren Özdağ ise şunları söyledi:

"Sayın Böcek, beni telefonla arayarak bu afişlerin sizin bilginiz dışında asıldığını, öğrenir öğrenmez 1 ay önce toplattığınızı söylediniz. Telefonda söyledikleriniz mi doğru burada yazdıklarınız mı?"