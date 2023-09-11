Özcan’dan CHP’ye sert eleştiriler!

Partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 12 seçim kaybetmesi, tüm Atatürk düşmanlarını CHP’ye toplandığı suçlamaları nedeniyle ihraç edilen Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’yı hedef alan sözleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden “CHP’nin 100. Kuruluş yıl dönümünde soruyorum” seslenen Özcan şunları yazdı:

“Atatürkçü çizgiye geri dönelim, diye haykıran Tanju Özcan’ı, CHP yönetimi ihraç ediyor. Dersim Harekatı’na ‘KATLİAM’ diyen @orhansaribalchp ve ‘TSK köylüleri helikopterden attı’ diyerek TSK’ya iftira atan @MSTanrikulu ‘nu ise baştacı yapıyor.

Sonra ben Atatürkçüler partiden dışlanıyor, Atatürk düşmanları partinin önemli noktalarına getiriliyor dediğimde birileri tepki gösteriyor.

Dersim Harekatı’na katliam diyeni ödüllendirdiniz ve ödüllendirmeye devam ediyorsunuz. Eminim ki, Pkk’nın sözcüsü gibi televizyonlara çıkıp, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na karşı da işlem yapamayacaksınız.”

Kuyruklu yalan

Tanrıkulu’nun TSK’ya yönelik iftiralarını “kuyruklu yalan” olarak niteleyen Özcan, Kıılıçdaroğlu’na şöyle seslendi:

“Yalan var, kuyruklu yalan var. 15 köylüyü helikopterden atanın Bolu Jandarma Tugayı olduğunu söylüyor. Bolu’da böyle bir askeri birlik yok. Bolu 2. Komando Tugayı var. Üstelik onlar da yıllardır Suriye’de görev yapıyor. Seni gidi yalancı, iftiracı.

Yüzlerce köyü basıp masum insanları katleden, binlerce polis ve askerimizi hain tuzaklarla şehit eden PKK terör örgütüne bir söz dahi söyleyemeyen Sezgin Tanrıkulu, Atatürk’ün partisinden Milletvekili seçtiriliyor.

Kılıçdaroğlu, bu yalancı, iftiracı hakkında disiplin işlemi başlatacak mısın? Başlatmayacak mısın? Hayatında bir kez net ol!!!”