Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'la kavga görüntüleri ortaya çıktı

İddiaya göre Özcan Deniz 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti. Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından Özcan Deniz, karakola giderek Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Aktan'ın evin kapısının önünde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerde Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladığı görülüyor.

Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat attığı an kameralara yansıdı

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Özcan Deniz'in 'Çocuğun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Feyza Aktan'ın ise "Bıktım senden, ne istiyorsun benden" diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerde, Deniz'in "çocuğa vurma" diye bağırdığı, Aktan'ın ise "kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun" dediği duyuluyor.