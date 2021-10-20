Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildi

Sabah'ın haberine göre, ünlü sanatçı Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evinin yolunu tutan Deniz, oğlunun okula gitmek yerine pijamalarıyla evde oturduğunu görünce eski eşi Feyza Aktan ile tartışmaya başladı.

Öfke patlaması geçiren Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'e tokat atıp sanatçının kıyafetlerini parçalamaya başladı. Olaydan etkilenerek babası Özcan Deniz'le gitmek istediğini belirten çocuk, iddiaya göre annesi tarafından kolundan tutup çekilirken kafasını kapıya çarptı.

Özcan Deniz soluğu karakolda aldı

Yaşananların ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Feyza Aktan, kendini savundu "Saldırgan tavırlar sergiledi"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Feyza Aktan tartışmayı doğrularken, Özcan Deniz'in eve gelerek kendisine çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de, "Bugün senin görüş günün, sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattığını, bunun üzerine Özcan Deniz'in saldırgan tavırlar sergilediğini ifade etti.

Tokat attığını kabul etti

Feyza Aktan, emniyete verdiği ifadesinde, kendisini ve oğlunu korumak için Deniz'e tokat attığını kabul etti.