Özbek heyete EGEDES ile Egzoz Emisyon Sistemi tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte akışını aksatmadan otomatik olarak tespit edilebilmesi için 81 ilde hayata geçirilen EGEDES Sistemi, Özbekistan İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Başkanlığı Trafik Güvenliği Genel Müdürü Yardımcısı Jamshid Karimov ile beraberindeki Özbekistan heyetine tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda Özbekistan heyetine, EGEDES Sistemiyle vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

Geliştirilen sistem sayesinde, ölçümlerini yaptırmayan araçların durağan veya seyir halindeyken cihazla plakalarının okunduğu ve internet üzerinden Egzoz Gazı Ölçüm Takip Sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığının anında sorgulandığı belirtilerek birkaç saniye içinde araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulduğu anlatıldı.

49 bin 151 aracın denetlendi

EGEDES Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısında yurt genelinde 18 Ağustos 2022’den bu yana 4 aylık süre içerisinde 49 bin 151 aracın denetlendiği ve 1903 araca idari işlem uygulandığı bilgisi de paylaşıldı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi

Toplantıda Özbekistan heyetine; egzoz gazı emisyon ölçümünün temiz hava için hayati önem taşıdığı anlatılarak, egzoz gazı emisyon ölçüm işlemlerinin 2018 yılından itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütüldüğü ifade edildi. Toplantının ardından, Özbekistan heyeti teknik bilgiler verilmek üzere uygulama noktasına getirildi. Burada Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi detaylı olarak incelenerek, çalışma prensibi aktarıldı.

“İki ülke birlikte bu konuda ortak çalışmaya devam edeceğiz”

Özbekistan heyetine verilen teknik bilgilerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, “Egzoz denetim sistemini de kendilerine tanıttık ve sistemi çok beğendiklerini beyan ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu sistemin Özbekistan’da da kurulması adına teknik desteği verebileceğimizi kendilerine beyan ettik. Ülkelerine döndüklerinde bu konuyu değerlendirecekler. Buna göre bir yol haritası belirleyeceğiz. İki ülke birlikte bu konuda ortak bir çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.