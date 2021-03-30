Ozan Tufan'a Avrupa'dan 5 talip

Everton, Crystal Palace, Leicester City, Werder Bremen ve Real Sociedad'ı peşine takan Ozan Tufan için Fenerbahçe en az 20 milyon euro bonservis isteyecek.

Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 5 resmi teklif geldi. İngiltere'den Everton, Crystal Palace ve Leicester City kulüplerinin yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ve İspanya'dan Real Sociedad resmen talip oldu.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı şimdilik takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor. Ve Ozan’dan en az 20 milyon Euro gibi bir rakam kazanmayı hedefliyor.