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Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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