Oyuncu ve seslendirmen Mazlum Kiper kimdir? Mazlum Kiper, sevilerek izlenen hangi karakterleri seslendirdi?

1986'da Gencay Gürün'ün çağrısıyla yurda döndükten sonra tekrar Şehir Tiyatroları bünyesine katılan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğe de başladı. Kiper, birçok sinema filminde ve dizide rol aldı. Kiper, Yabancı Damat, Sahra, Kınalı Kar gibi popüler olan birçok dizinin kadrosunda yer aldı.