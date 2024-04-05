Oyuncu ve seslendirmen Mazlum Kiper kimdir? Mazlum Kiper, sevilerek izlenen hangi karakterleri seslendirdi?
Uzun süredir ekranda görülmeyen ünlü oyuncu ve seslendirmen Mazlum Kiper, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mazlum Kiper'in hayatı, hangi filmleri seslendirdiği araştırılıyor. Peki, Mazlum Kiper kimdir? Mazlum Kiper hangi filmlerde seslendirme yaptı, hangi karakterleri seslendirdi?
Mazlum Kiper kimdir?
Mazlum Kiper, 28 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan Kiper aynı zamanda yönetmen ve seslendirme sanatçısı.
Şehir tiyatroları sanatçısı olan Kiper, genç yaşlarda sanat hayatına başladı. 1969 yılında tiyatro eğitimi almak üzere İsveç’e gitti. İsveç’te oyunculuk ve reji eğitimi aldı. Orada tiyatro grupları kurarak tiyatro, televizyon, sinema ve reklam çalışmaları yaptı.
1986'da Gencay Gürün'ün çağrısıyla yurda döndükten sonra tekrar Şehir Tiyatroları bünyesine katılan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğe de başladı. Kiper, birçok sinema filminde ve dizide rol aldı. Kiper, Yabancı Damat, Sahra, Kınalı Kar gibi popüler olan birçok dizinin kadrosunda yer aldı.
Şehir Tiyatroları oyuncusu Müfit Kiper'in oğlu olan sanatçı, bir dönem Kurumun Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilerek köklü değişiklikler yaptı.
Mazlum Kiper, aynı zamanda uzun yıllar seslendirme sanatçılığı yaptı.