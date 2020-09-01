Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi!

Geçtiğimiz günlerde evli olmasına rağmen başka kadınlarla olan konuşmaları ifşa olan oyuncu Ufuk Bayraktar yine gündem oldu. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen oyuncu, gergin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

HAKARETLER SAVURDU

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski'nin gençliği karakteri ile dikkat çeken oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam da Cihangir'de olay çıkardı. Agresif tavırlarıyla habercilerin üzerine yürüyüp hakaretler savurduğu iddia edilen Bayraktar, yine eleştiri oklarının hedefi oldu.