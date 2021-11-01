Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

56 yaşında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Semra Dinçer Kuzey Güney dizisindeki rolü ile tanınıyordu. Oyuncunun ölüm haberini Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Haluk Levent paylaşımında, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Semra Dinçer, Filler ve Çimen, Trileçe, Ali gibi filmlerde de rol almıştı.