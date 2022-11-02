Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın dün gece beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayata veda etti.

Oyuncu Menderes Samancılar, dostu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğii ve yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Samancılar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı.

Menderes Samancılar Twitter'da, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan başarılı oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında hayata veda etti.

Son olarak vizyondaki "Sevmedim Deme" adlı filmde rol alan Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alındığını duyuran oyuncu Menderes Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik." paylaşımıyla vefat ettiğini duyurdu.

Usta oyuncu, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Ortaokuldayken Adana Halkevi'nde tiyatroya başlayan sanatçı, tiyatroya devam etmek amacıyla Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı.

Rıza Akın, 1969-1977 yıllarında tiyatroya ara verdi. Bir süre gazetecilik de yapan Akın, tiyatroya Adana'da devam etti, 1997'de kurduğu Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun 5 yıl süreyle sanat danışmanlığını üstlendi.

Sanatçı, 2005'te Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan "Kuartet" adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Birçok dizi ve filmde oynadığı başarılı rollerle 2019'da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.