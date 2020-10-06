Oyuncu Özgü Namal'ın acı günü

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oral'ın cenazesi bu akşam toprağa verilecek.

Yıllar önce Özgü Namal ile Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşen Serdar Oral, kalp krizi sonucu vefat etti. İki çocuğu olan ünlü oyuncunun aldığı haber sonrası dünyası başına yıkıldı.

DOĞA İÇİNDE YAŞAM KURDULAR

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Çiftin Nefes ve Elem adında iki çocuğu var.

AHMET SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi.