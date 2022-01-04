Oyuncu Özge Özder, tacizcisini affetti
Oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan kendisine taciz içerikli mesaj gönderen Taha K.'yı affetti.
Sadakatsiz dizisindeki Derya karakteri ile sevilen güzel oyuncu Özge Özder, sosyal medyadan aldığı taciz mesajıyla sarsıldı.
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Sabah Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 28 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı Taha K., güzel oyuncuya taciz içerikli mesaj gönderdi.
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Aldığı mesajla kendisini huzursuz hisseden Özder, savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.
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Hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan Taha K. hakim karşısına çıktı.
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