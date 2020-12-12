Oyuncu Ozan Güven İstanbul'u terk etti

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven'in önce reklam kampanyasının yeni anlaşması iptal edildi ardından başrolünü Halit Ergenç'le paylaştığı "Babil" dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yaşadıklarından dolayı büyük bir moral bozukluğu yaşayan Güven, İstanbul'u terk etti.

CUNDA ADASI'NDA BULUŞTULAR

Güven, Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu Cunda Ada'sında ev tuttu. Ozan Güven'i son olarak yakın dostu Şevket Çoruh ziyarete gitti. Çoruh, geçen sezon sahibi olduğu tiyatronun "Don Kişot" adlı oyununda da Ozan Güven'i başrol oynatmıştı. Bu hafta başı "Arka Sokaklar" dizisindeki çekimlerini tamamlayan Şevket Çoruh, soluğu Cunda'da aldı.

SAKALLARINI UZATTI

Darp davası için 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Güven'in sakallı hali dikkat çekti. Keyfi yerinde olan oyuncunun mahkeme sonuçlanana kadar İstanbul'a dönmeyi düşünmediği öğrenildi.