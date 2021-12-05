Oyuncu Nur Sürer Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzdü

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu.

HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları üzerine sokağa inen terör sempatizanlarının eliyle onlarca masum kişi yaşamını yitirdi.

"Çok samimi, zeki ve cana yakın biri"

Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, şunları söyledi: "Demirtaş çok samimi, çok zeki, çok cana yakın bir insan. Benim annem CHP seçmeniydi 20 yıl. Ölmeden önce Demirtaş için 'Çok seviyorum ben bu çocuğu,çok beğeniyorum' diyordu. Yani sadece ben değil bir sürü insan bayılıyor. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu? Öyle yazılar okuyorum ki aklım almıyor. Diyarbakır'daki olayları onun yaptırdığını,insanların ölümünden onun sorumlu olduğunu düşünenler var. Keşke demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık. Kendimi bu ülkede hiç rahat hissetmiyorum.