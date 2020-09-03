Oyuncu Miray Daner'in yeni halini görenler tanıyamadı

Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisinde başrol oynayacak olan Miray Daner, imaj değiştirdi. Oyuncu yeni imajını Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.

Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Miray Daner'in dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Güzel oyuncunun siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyada da gündem oldu.