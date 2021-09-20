Oyuncu Dilara Aksüyek'e taciz şoku

Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya taciz mesajları almaya başladı. Aksüyek'in hayranı olduğunu belirten kişi, oyuncuya aşık olduğunu, tanışmak istediğini ve kendisine bir şans vermesini istedi. Aksüyek mesajlara cevap vermeyince bu kez de tehtid içerikli mesajlar yollayan şahıs, genç oyuncuyu takip etmeye başladı.

Aynı şahsın bir gün sonra oyuncunun evini bulup gözetlemeye başladığı anlaşıldı. Israrlı takibini sürdüren şahıs, bir kafede dinlenen Aksüyek'in yanına giderek mesajları atanın kendisi olduğunu itiraf etti. Korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi. Karakola götürülen 31 yaşındaki Mehmet A., oyuncunun hayranı olduğunu söyledi. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.