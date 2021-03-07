Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar, arkadaşları ile bir mekanda eğlendikten sonra polis çevirmesine takıldı. Çınar'ın otomobilinin bagajında uyuşturucu madde bulununca, genç oyuncu gözaltına aldı
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre; Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, Beylikdüzü’nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı. İddiaya göre; Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.
Gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürülen genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu." ifadelerini kullandı.
AYŞEGÜL ÇINAR HAKKINDA
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Çınar, 'Yasak Elma' dizisinde 'Lila' karakterini canlandırmıştı.
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