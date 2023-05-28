Oy verme işlemleri tamamlandı!

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

2023 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.

YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 28 Mayıs saat 23.59’a kadar ilan edecek.