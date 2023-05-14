Oy sayım işlemi nasıl olacak?

Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak

Tüm yurtta seçim heyecanı sürüyor. Peki, oy kullanma işlemi tamamlandığında süreç nasıl işleyecek? Saatler 17.00'yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak. Oy zarfları ile oy kullanan seçmen imzası sayısı karşılaştırılacak. Geçersiz zarflar ayrılarak tutanağa geçirilecek. Fazla zarf çıkarsa miktar kadar rastgele çekilen oy zarfları yakılarak imha edilecek.

Sandık başkanının boş ve yazısız cetveli herkese göstermesi ile ara vermeden ve duraksız ilerleyecek sayım işlemi başlayacak. İtiraz olsa dahi sayım durmayacak. Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecek. Bir sandık üyesi zarfları vermek, iki üye oyları cetvele işlemek, bir üye de zarfları korumak ile görevli olacak. Bu sırada siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile sandık bölgesinde kayıtlı tüm seçmen işlemleri izleyebilecek.

Tutanak il seçim kuruluna gönderilecek

Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür, sandık kurulu başkanı ve en az 2 üye ile hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini siyasi parti temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda yapacak. Tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek.

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada yüksek seçim kurulu seçim bilişim sistemine işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. İşte tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.

Saat 23:59'a kadar sonuç açıklanacak

YSK, cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59'a kadar ilan edecek.