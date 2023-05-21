Oy kullanırken dikkat! Geçersiz sayılacak

Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gereken bazı maddeler tekrar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı bu konuda vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Zarfın içine oy pusulasından başka hiçbir şey koymayın"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Oy kullanılan zarfların içerisine, birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey (not, nesne vb.) konulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır." ifadeleri kullanılarak vatandaşların zarfın içine pusula dışında bir şey konulmaması gerektiği hatırlatıldı.