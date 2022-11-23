Oxford yılın sözcüğünü internet oylamasıyla seçiyor!

Geleneksel olarak her sene, dünya çapında etkili olan bir kelimeyi seçen Oxford İngilizce Sözlüğü, bu sene ilk defa kelimeyi internetten verilecek oylarla belirleyecek.

İngilizceyi yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bu uygulama tarihte ilk defa bütün dünya tarafından verilecek oylarla belirlenecek. Oylar, 2 Aralık 2022'ye kadar verilebiliyor. 2022 yılının kelimesi 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Kovid-19 pandemisi sonrası dünya için en doğrusunun bu olduğunu ifade eden Oxford Langueges yöneticisi Casper Grathwohl, ''Dünya geçen yıl bizlere tekrar açıldı. Bu sebeple bizler de yılın kelimesini seçme şansını dünyanın dört bir yanındaki dil severlere bırakmanın doğru olacağı kanısındayız. Hepimiz İngilizcenin değişen yolculuğunun parçasıyız. Zor bir yıl olsa da kelimeleri seven kişilerin bu yolculukta bizlerle olmayı seveceğini düşünüyoruz.'' dedi.

Üç aday belirlendi

Oxford, adayları 2022 yılının en çok kullanılan kelimeler arasından seçti. Sözcükbilimciler tarafından kısaltılan listede, üç kelime belirlenmiş durumda.

Kelimelerden ilki, Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı Snow Crash romanında geçen ''metaverse'' olarak seçildi. Oxford Language yapay gerçekliğin kullanımının yaygınlaşması ve çevrimiçi kullanımının yaygınlaşması ile birlikte kelimenin kullanımı bu sene dört kat arttı.

Adaylar arasındaki diğer kelime, sosyal medya platformu Twitter'da kullanılan ''#IStandWith'' başlığı oldu. Rusya -Ukrayna Savaşı'ndan Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasına kadar birçok farklı konu için kullanılan kelime 2022'nin en çok kullanılan kelimeleri arasında.

2022 yılında insanların sık bir şekilde kullandığı görülen bir diğer kelime ise, 2009 yıllarında bir kişinin ne olursa olsun istediğini yapması manasına gelen ''goblin mode'' kelimesi. Sosyal medya fenomeni Julia Fox'un pandemi sonrası normale dönmek anlamında kullanımı sonrası yaygınlaştı.

Oxford Language'in geçen senelerde seçtiği kelimeler

2016 yılının kelimesi, Post-Truth

2017 yılının kelimesi, Youthquake

2018 yılının kelimesi, Toxic

2019 yılının kelimesi, Climate Emergency

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