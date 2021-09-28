OXFORD Üniversitesi açıkladı, işte Kovid-19'da en riskli grup

Oxford Üniversitesi Kovid-19 ile ilgili 421.000 hastanın verilerinin inceleyerek yaptığı araştırmayı yayınladı. Buna göre virüse yakalanması durumunda yoğun bakım riski en yüksek grup sigara içenler.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford Ünversitesi'nden bir ekibin yaptığı kapsamlı araştırma sigara içenlerin hastaneye kaldırılma ve koronavirüsten ölme olasılığının daha yüksek olduğun ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, sigara içenlerin Kovid'e yakalanırlarsa hastaneye kaldırılma olasılıklarının yüzde 80 daha fazla.

Ulusal İstatistik Enfeksiyon Araştırması Ofisi tarafından yapılan bir diğer araştırmaya göre ise, iki doz Pfizer aşısı olanların aşı olmayan birine kıyasla Covid için pozitif test etme olasılığı yüzde 66 daha az. Moderna için bu rakam yüzde 76 ve AstraZeneca için ise yüzde 54.