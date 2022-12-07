Oxford sözlüğü yılın kelimesini açıkladı!

Geleneksel olarak her sene, dünya çapında etkili olan bir kelimeyi seçen Oxford İngilizce Sözlüğü, bu sene ilk defa kelimeyi internetten verilen oylarla belirledi.

Yılın Kelimesi seçimini ilk kez İngilizce konuşanların beğenisine sunan Oxford, son iki hafta içinde 300.000'den fazla kişinin oy kullanmasıyla 2022 yılının kelimesini seçti.

Yılın Oxford Kelimesi, kalıcı kültürel öneme sahip bir terim olma potansiyeline sahip, geçen on iki ayın ruh halini, meşguliyetlerini yansıtan bir kelime veya ifade olarak görülüyor.

2022 yılı için 3 aday yarıştı

Adaylardan ilki, Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı Snow Crash romanında geçen ''metaverse'' olarak seçildi.

Adaylar arasındaki diğer kelime, sosyal medya platformu Twitter'da kullanılan ''#IStandWith'' başlığı oldu. Rusya -Ukrayna Savaşı'ndan Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasına kadar birçok farklı konu için kullanılan kelime 2022'nin en çok kullanılan kelimeleri arasında.

2022 yılında insanların sık bir şekilde kullandığı görülen bir diğer kelime ise, 2009 yıllarında bir kişinin ne olursa olsun istediğini yapması manasına gelen ''goblin mode'' kelimesi. Sosyal medya fenomeni Julia Fox'un pandemi sonrası normale dönmek anlamında kullanımı sonrası yaygınlaştı.

İşte kazanan kelime!

Goblin modu: "Goblin modu" genellikle "goblin modunda" veya "goblin moduna geçmek" şeklinde kullanılan argo bir terim olduğu belirtildi.

Yılın kelimesi, 'özür dilemeden' kendini beğenmiş, tembel, dağınık veya açgözlü davranışı tanımlayan bir terim olduğu açıklandı. Kelimenin kişinin ne olursa olsun istediğini yapması manasına geldiği belirtildi.

Oxford Language'in geçen senelerde seçtiği kelimeler

2013 yılının kelimesi, Selie

2016 yılının kelimesi, Post-Truth

2017 yılının kelimesi, Youthquake

2018 yılının kelimesi, Toxic

2019 yılının kelimesi, Climate Emergency

2021 yılının kelimesi, Vax