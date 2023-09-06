OVP'de dolar/TL ve enflasyon tahmini değişti

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program açıklandı. Programda dolar tahmini 2023 için 23,9 TL olurken 2024 için 36,8 olarak yer aldı.

Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Orta Vadeli Program projeksiyonlarına göre dolar kurunun ortalama olarak 2023 Yılında 23,9 TL; 2024'te 36,8 TL; 2025'te 43,9 TL ve 2026'da 47.8 TL olması bekleniyor.