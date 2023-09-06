AjansHaber.com.tr Gündem OVP'de dolar/TL ve enflasyon tahmini değişti

OVP'de dolar/TL ve enflasyon tahmini değişti

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program açıklandı.

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program açıklandı. Programda dolar tahmini 2023 için 23,9 TL olurken 2024 için 36,8 olarak yer aldı.

Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Orta Vadeli Program projeksiyonlarına göre dolar kurunun ortalama olarak 2023 Yılında 23,9 TL; 2024'te 36,8 TL; 2025'te 43,9 TL ve 2026'da 47.8 TL olması bekleniyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
5 yıl dedektif gibi iz sürdü!
Melissa Vargas'ın filmlere konu olan hikayesi!
FETÖ'den üniversite öğrencilerine "senetli" tuzak
Filenin Sultanları yurda döndü!
Kırklareli'nde 3 kişi öldü!
İstanbul'da zincirleme kaza: 4 ölü, 4 yaralı
Tezgahlarda hamsi bolluğu!