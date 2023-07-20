ÖTV ve KDV zamları Danıştay'a taşındı!

Türkiye Barolar Birliği, son dönemde hükümet tarafından yapılan ÖTV ve KDV zamlarını Danıştay'a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB); Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarının iptali için Danıştay'a dava açtı.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, KDV artışının Anayasa'nın 73'üncü maddesindeki ölçülülük ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

ÖTV'deki artışın ise Anayasa'nın 73'üncü ve 2'nci maddelerine aykırı olduğu iddia edildi.

Açıklamada, yeni mali yükümlülüklerin kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını hatta temel haklarını etkileyecek çeşitli yönleri bulunduğu belirtildi.

Danıştay'da açılan iki davada, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.