ÖTV oranı yenilendi! Sigara ve alkole zam!
Yeni yılda sigaraya zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkol ve sigarada ÖTV artışı belli oldu. İşte alkol ve sigaraya gelecek zam oranları..
Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı.
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Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.
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Alkol ve sigarada bulunan ÖTV'ye %22,3 oranında enflasyon zammı uygulanacak.
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Sigara ve alkole yapılacak olan %22,3'lük zam sonrası en ucuz sigaranın 33 lira olması bekleniyor.
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