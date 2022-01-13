ÖTV düzenlemesi sonrası hangi otomobil kaç lira oldu
Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahında değişiklik ve güncelleme öngören karar açıklandı. İşte, ÖTV oranında değişiklik öngören kararın detayları ve ÖTV düzenlemesi sonrası gerçekleşen ÖTV indirimi sonrasında yeni otomobil fiyatları.
Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahında değişiklik ve güncelleme öngören karar açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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ÖTV indirim olacak araçlar hangileri? ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne olacak? ÖTV düzenlemesinin detayları neler?
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İşte, ÖTV oranında değişiklik öngören kararın detayları ve ÖTV düzenlemesi sonrası gerçekleşen ÖTV indirimi sonrasında yeni otomobil fiyatları.
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Fİat Egea Cross 1.0 Firefly modelinin şu andaki fiyatı: 378 bin 400 TL
ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 357 bin 489 lira olacak.
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