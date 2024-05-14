Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

​​​​​​​​​​​​​​​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

​​​​​​​​​​​​​​​​YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ