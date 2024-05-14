AjansHaber.com.tr Gündem Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

​​​​​​​​​​​​​​​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

​​​​​​​​​​​​​​​​YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
‘Sıfır Atık’ projesine uluslararası bir ödül daha!
"Mahzen-44" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Emlak Katılım'dan ekonomiye 98.3 milyar TL kaynak!
Kamuda tasarruf paketi açıklandı!
TBMM'de bu hafta gündem yoğun!
İş dünyası Kamuda Tasarruf Paketni değerlendirdi
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu