Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
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