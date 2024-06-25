Otoparktan çıkan aracın altında kalan çocuk öldü!

Kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi.

Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki 07 ERZ 878 plakalı otomobil, bu sırada bahçede oyun oynayan Betül- Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı Eymen A.Y.’ye çarptı.

Aracın altında kalan Alparslan Cellat hayatını kaybetti, arkadaşı Eymen A.Y. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alparslan Cellat'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, Eymen A.Y. ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.