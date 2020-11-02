Otomotivde yerli araçların payı %50'yi aştı
Bakan Albayrak, 'V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." dedi.
"Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı @BeratAlbayrak
🔹"V-tipi toparlanma devam ediyor."
🔹"İstihdam artıyor."
🔹"İhracatta büyüme sürüyor."
🔹"Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." pic.twitter.com/kBgkzwC6TS
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