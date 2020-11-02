Otomotivde yerli araçların payı %50'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." dedi.

"Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz"



Hazine ve Maliye Bakanı @BeratAlbayrak

🔹"V-tipi toparlanma devam ediyor."

🔹"İstihdam artıyor."

🔹"İhracatta büyüme sürüyor."

🔹"Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." pic.twitter.com/kBgkzwC6TS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 2, 2020