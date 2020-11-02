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Otomotivde yerli araçların payı %50'yi aştı

Bakan Albayrak, 'V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı." dedi.

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