Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 12,4 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-mart dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini paylaştı.

Buna göre, ilk çeyrekte toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet oldu. Traktörle birlikte toplam üretim 315 bin 406 adet oldu.

Otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Bu oranın hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüste yüzde 12, traktörde yüzde 63 seviyesinde olduğu görüldü.

Otomotiv sanayisinin mart üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 23,9 düşerek 57 bin 41 adede geriledi.

Ağır ticari üretiminde artış yaşandı

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç üretimi yüzde 2 arttı. Bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 28 artarken, hafif ticari araçlarda yüzde 0,3 düştü.

Ocak-mart döneminde ağır ticari araç pazarı yüzde 1, kamyon pazarı yüzde 2, otobüs pazarı da yüzde 14 azaldı. Midibüs pazarı ise yüzde 52 arttı.

Otomotiv pazarı yüzde 22,6 daraldı

Otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,6 daraldı ve 160 bin 16 adede geriledi. Otomobil pazarı ise yüzde 25 düşüşle 116 bin 834 adet seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-mart döneminde otomobil pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti.

İlk çeyrekte otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 36 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında yüzde 60 olarak gerçekleşti. Martta toplam pazar yüzde 32'lik düşüşle 68 bin 245 olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı yüzde 14 azaldı

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 225 bin 550'ye geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 20 düşerek 124 bin 599 adet oldu.

Ticari araçta yüzde 4 azalış görülürken, traktör ihracatı yüzde 30 artarak 4 bin 694 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3 azalırken, avro bazında yüzde 4 artış yaşandı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 2,1 milyar dolar oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 16 azalarak 1,9 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.