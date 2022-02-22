Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye giderek kredi limitlerini ve vade sayısını artırdı.

Vade oranı 48 aya çıkarıldı

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranı 48 aya çıkarıldı.

Değeri 400 binle 800 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde 36 ay, 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 24 ay oldu.

Değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasındaki taşıt kredilerinde vade oranı 12 aya çıkarıldı.

Taşıt kredilerinde vade arttı

Taşıt kredilerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları da değişti.

Değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına, değeri 400 binle 800 bin arasındaki taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına, değeri 800 binle 1 milyon 200 bin Türk Lirası arasında olan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına, değeri 1 milyon 200 binle 2 milyon Türk Lirası arasında olan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına, değeri 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.