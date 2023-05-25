Otomotiv bayilerine ceza yağdı!
Ticaret Bakanlığı, müşterilerin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan otomobil bayilerine bir haftada 17,8 milyon liralık ceza uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı belirtildi.
İşletmelerin bu yasağa uyumunun Bakanlıkça yakından takip edildiğine ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulandığına işaret edilen açıklamada, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 6 Mayıs 2023'te yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği düzenleme altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
"Üst sınırdan para cezası uygulanacak"
Açıklamada, bu kapsamda, 16-22 Mayıs döneminde Bakanlıkça denetim yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi: