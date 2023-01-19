Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü kaçtı!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
.Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya (63), otomobil çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Faytoncu'nun öldüğünü belirledi.
Cenaze, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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