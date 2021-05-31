Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 47 yaşındaki 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun, yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Uzun'un darbe girişimi sırasında yaralandığı ve kaburgasında bir mermi ile yaşadığı ortaya çıktı.
Dün akşam merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde Osman K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun'un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeritte son anda fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.
KABURGASINDA MERMİYLE YAŞIYORMUŞ
Muammer Uzun'un taksicilik yaptığı İstanbul'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.
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