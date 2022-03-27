Otomobilde yeni kriz kapıda: Nikel

Cep telefonları, su armatürleri, bataryalar, mutfak eşyaları, kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan stentler ve daha fazlası… Her biri farklı bir alana ait olan bu ürünlerin bir ortak noktası var; üretimlerinde kullanılan nikel…

Peki nikel krizinin, salgın döneminde yaşadığı çip kriziyle ciddi bir darbe alan dünya otomotiv endüstrisine etkileri nasıl olacak?

TRT Haber'in haberine göre, Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaptırımların ardından 8 Mart günü nikel fiyatlarının yüzde yüzden fazla artış göstermesi ve Londra Metal Borsası’nda nikel işlemlerinin askıya alınmasına dikkati çeken Özdoğan, "20 bin dolarla başladık, salı günü işlemler iptal edilmeden önce 100 bin doları gördük" dedi.

Londra Metal Borsası’nda nikel fiyatlarındaki bu rekor artışlar üreticide bir belirsizlik ortamı yarattı ve bu durumun sürekliliği tedirginliği artırdı.

Rusya, dünya nikel piyasasında önemli bir noktada bulunuyor. Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan, "Rusya, nikel üretiminde yüzde 10 ile önemli bir paya sahip. Birinci sınıf nikel üretiminde aslında dünyanın lideri. Ambargoların gelmesiyle beraber nikel arzında bir problem olacağı endişesiyle nikel fiyatlarında yükseliş yaşadık" dedi.

Ulaştırma, havacılık, denizcilik ve inşaat sektörlerinde, tıbbi cihazlar ve madeni para yapımı gibi hayatımızın her alanında yer alan birçok üründe nikel kullanılıyor. Nikel, çok düşük ve çok yüksek ısılara gösterdiği direnç sebebiyle motor parçalarının yapımında da tercih sebebi.