Otomobilde kur indirimi fiyatlara yansıdı
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası bazı markalar listelerinde indirime gitmeye başladı. İşte en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
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VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 387,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 403,300 TL
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VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 423,900 TL
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SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 354.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 419.000 TL
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