Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 0,2 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ağustos döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 762 bin 152 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD), Ocak-Ağustos 2024 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 3 artarak 605 bin 639, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,5 azalarak 156 bin 513 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 0,8, otomobil pazarı yüzde 0,23, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,6 arttı.

Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Bu yılın ağustos ayında otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846'ya yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,9 arttı.

- Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,4 artış yaşadı

Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 51,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,3 yükseldi.

Pazarın yüzde 87,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 337 bin 348 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 186 bin 958 adetle yüzde 30,9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller yüzde 55,5 pay (335 bin 895 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,3 pay ve 159 bin 181 satış ile sedan, yüzde 17,1 pay ve 103 bin 604 satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 388 bin 609 ile yüzde 64,2 pay, hibrit otomobil satışları 94 bin 790 ile yüzde 15,7 pay, dizel otomobil satışları 66 bin 754 ile yüzde 11 pay, elektrikli otomobil satışları 51 bin 144 ile yüzde 8,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 342 ile yüzde 0,7 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 130,8 artarak yüzde 7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 13,5 azalarak yüzde 1,4 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 7,7 azalarak yüzde 75,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,7 düşerek yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 14,1 azalışla yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 547 bin 745 satışla yüzde 90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 57 bin 894 ile yüzde 9,6 paya ulaştı.

Van gövde tipi yüzde 73,1 pay ve 114 bin 377 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 14 pay ve 21 bin 973 satışla ikinci sırada yer aldı.