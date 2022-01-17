Otomobil satışları e-Devlet üzerinden yapılsın talebi

Erkoç, araç fiyatları yükseldikçe noter harçlarının da yükseldiğini belirterek, "Otomobil ticareti tamamen beyana dayalıdır. Alıcı ve satıcı online sistemler üzerinden alışverişi gerçekleştirir, otomobil firması da beyannamesi ile devlete vergisini öder. Modern dünyada, tüm gelişmiş ülkelerde sistem bu şekilde işliyor. İkinci el otomobil pazarındaki gerilemeyi ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü de göz önünde bulundurursak bu ücret ciddi bir masraf kalemini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.