Otogazda indirim, motorinde zam bekleniyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Otogaz grubuna salı gününden itibaren indirim, motorin grubuna ise zam gelmesi bekleniyor.
AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?
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Otogaz grubunda çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
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Motorin grubunda ise 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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