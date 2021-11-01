AjansHaber.com.tr Ekonomi Otogaza zam

Otogaza zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara'da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir'de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yemeksepeti CEO'su Aydın'dan şok karar
Bill Gates ve Jef Bezos'tan Fethiye'de dev parti
Hükümetten dar gelirliye yeni destekler
G20 Zirvesi başlıyor
Şok Marketler de cezaya itiraz edecek
Binance kripto para çekim işlemlerini durdurdu
Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı