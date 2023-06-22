Otogarlarda Kurban Bayramı hareketliliği!

Otogarlarda da bayram yoğunluğu yaşandığını belirten Özcan, "Büyük İstanbul Otogarı'nda bütün ana seferler dolu. Bayram için koyduğumuz ek seferler de dolu. Müşteri gelince tekrar seferler açarak hiçbir yolcuyu bırakmamak şartıyla yeni seferler yapıyoruz." diye konuştu.

Özcan, cuma gününden bu yana seferler sayılarında bir artışın yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul Otogarı'ndan 16 Haziran Cuma günü 1427, 17 Haziran Cumartesi 1461, 18 Haziran Pazar 1491, 19 Haziran Pazartesi 1514, 20 Haziran Salı 1474 sefer yapıldı. Cuma ve cumartesi günü sefer sayısı günlük 2 bine kadar yaklaşır. Otobüsler dolu, yer yok. Bayramın bir de dönüşü var. Bayram dönüşü de biletler bitmiş, seferler dolu durumda. Bereketli bir ay oldu. Hem okulların tatil olması hem de bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı bereketli bir bayram geçireceğiz. Esnaf memnun, bayram otobüs sektörüne bir nefes aldırdı. İstanbul bayramda bizim sayemizde boşalacak. Bütün otobüs firmalarının yüzü gülüyor."

"Korsan taşımacılık sektöre zarar veriyor"

Vatandaşların korsan bilet satışı yapan yerlerden bilet almaması gerektiğinin altını çizen Özcan, korsan taşımacılığın sektöre zarar verdiğini anlattı.

Bu tarz firmaların tek şoförle taşımacılık yaptığını dile getiren Özcan, bu durumun kazaya sebebiyet verdiğini, bu nedenle otogardan hareket eden otobüsle yolculuk yapmanın önemli olduğunu vurguladı.