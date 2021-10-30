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Otobüs şoföründen akılalmaz hareket: Aracı kenara çekip kaçtı!

Bursa'da bir otobüs şoförünün yaptıkları hem yolcuları hem de görenleri şaşkına çevirdi. Otobüs şoförü aniden aracı kenara çekip ortalıktan kayboldu. O anlarda ne yapacaklarını şaşıran yolcuların paniği de kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'da bulunan Hürriyet mahallesinde bir belediye otobüsü şoförünün yaptıkları şoke etti. 

ARACI KENARA ÇEKİP KAÇTI

8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında edinilen bilgiye göre, otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı.

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Otobüs şoföründen akılalmaz hareket