Otobüs şoföründen akılalmaz hareket: Aracı kenara çekip kaçtı!

Bursa'da bulunan Hürriyet mahallesinde bir belediye otobüsü şoförünün yaptıkları şoke etti.

ARACI KENARA ÇEKİP KAÇTI

8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında edinilen bilgiye göre, otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı.