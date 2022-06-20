Otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı
Akaryakıtta oluşan zamlar sonrası otobüs fiyatları tavan yaptı.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı.
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.
BİLET FİYATLARI GÜNLÜK DEĞİŞİYOR
Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Haber7'de yer alan habere göre, otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladılar.
2 AY İÇERİSİNDE %65 ZAM GELDİ
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı.
750 TL'YE KADAR BİLET VAR
Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.
Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için fiyat listesi şu şekilde oluştu:
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İstanbul - Trabzon 620 TL
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İstanbul - Diyarbakır 600 TL
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İstanbul - Sivas 550 TL
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İstanbul - İzmir 500 TL
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İstanbul - Antalya 490 TL
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İstanbul - Ankara 350 TL
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İstanbul - Kars: 600 TL
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Ankara- Sivas: 350 TL
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İstanbul Erzurum: 500 TL
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İstanbul Bodrum: 600 TL
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İstanbul Bursa: 200 TL
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İstanbul- Diyarbakır: 600-750 TL
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İstanbul- Mardin: 600 TL
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İstanbul Adana: 450 TL
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Edirne- Hatay: 700 TL
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