Otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla yollarda hareketlilik başladı.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.

BİLET FİYATLARI GÜNLÜK DEĞİŞİYOR

Yaşanan zamlar sonrası otogarlar bomboş kaldı. Haber7'de yer alan habere göre, otobüs firmaları rezervasyon sistemini kapatarak günlük bilet satışına başladılar.

2 AY İÇERİSİNDE %65 ZAM GELDİ

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı.

750 TL'YE KADAR BİLET VAR

Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.

Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için fiyat listesi şu şekilde oluştu: