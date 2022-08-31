AjansHaber.com.tr Gündem ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı!

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.

Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye, Boğazlar'dan geçiş ücretini 5 kat artırdı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Maden ihracatında yeni rekor geliyor
Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST'de sergileniyor!
ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesinde