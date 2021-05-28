ÖSYM'den 'KPSS 300 TL oldu' iddiasına yalanlama

Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin 300 TL'ye yükseldiği iddiası sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Çok sayıda öğrencinin tepki gösterdiği fiyatla ilgili paylaşımlar yapmasının ardından "300 TL" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, konuyla ilgili ÖSYM yetkilileri ile görüştüğünü ve böyle bir sınav ücretinin olmadığını açıkladı.

"TOPLUM MÜHENDİSLERİ YALANLARINA DEVAM EDİYOR..."

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Değirmenci, "Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücrete tepki gösteriyordu. Görüştüğüm ÖSYM yetkilileri, böyle bir sınav ücretinin olmadığını belirtti. Henüz başvuruları dahi açmadıklarını vurguladılar. Toplum mühendisleri yalanlarına devam ediyor..." ifadesini kullandı.